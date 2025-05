Gripe aviária: Zoológico de Brasília encontra 2 aves mortas e fecha temporariamente

O governo do Distrito Federal informou nesta quarta-feira, 28, que decidiu fechar temporariamente o Jardim Zoológico de Brasília de forma preventiva, após a identificação de duas aves silvestres mortas - um pombo e um irerê - nas dependências do local. De acordo com o comunicado, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) recolheu amostras das aves e vai enviá-las ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para a análise possíveis casos de gripe aviária.

A suspeita ainda não consta na atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, das 13h. O País registrou até o momento 166 casos de gripe aviária em animais silvestres, 3 em produção de subsistência, de criação doméstica, e 1 em produção comercial, totalizando 170.