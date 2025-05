BC lançará sistema para bloquear contas fraudulentas; medida visa combater golpes

Segundo o informado pela autoridade financeira, o serviço deve ficar disponível por volta do dia 1º de dezembro

Com o objetivo de combater golpes, o Banco Central (BC ) irá implementar um novo sistema para que os correntistas possam bloquear a abertura de contas fraudulentas em seu nome .

Vale destacar que a decisão é opcional e poderá ser revertida a qualquer momento, conforme a vontade do solicitante.

Assim, a pessoa poderá, gratuitamente, acessar a plataforma de serviços do Banco Central, Meu BC , fazer o login e informar que não quer abrir uma nova conta, seja corrente, poupança ou de pagamento .

A ferramenta visa evitar a abertura de contas com identidade falsa , ou a inclusão de um novo titular em contas conjuntas , ou de novos responsáveis em contas de pessoas jurídicas .

Além disso, conforme o destacado polo BC, “o sistema mostrará as ativações e as desativações realizadas, bem como as consultas feitas por instituições financeiras sobre a possibilidade de abertura de novas contas”.

Com Agência Brasil

Como saber se tenho conta bancária não autorizada aberta

O BC possui um sistema de verificação para auxiliar o consumidor a checar as contas que possui em seu nome.