INSS: Desembolso dos descontados da folha de abril começam nesta segunda, 26

Montante será devolvido junto ao pagamento regular do benefício / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram desconto de mensalidade associativa na folha de pagamentos de abril começam a receber, nesta segunda-feira, 26, o estorno dos valores cobrados. Ao todo serão reembolsados R$ 292 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo o divulgado pelo instituto, essa devolução ocorre, pois a suspensão dos abatimentos desse tipo foi realizada apenas no final de abril, após o fechamento da folha do mês. Assim, o montante repassado para os beneficiários ainda contava com os descontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entretanto, por decisão do Governo Federal, o INSS não repassou os valores às entidades associativas, e a devolução será feita junto com o pagamento regular dos benefícios, até o dia 6 de junho. Vale destacar que a ação não necessita de "nenhuma providência” do indivíduo Confira o calendário de pagamentos do INSS De acordo com o calendário regular de pagamentos, a devolução será feita nas seguintes datas: Quem ganha até um salário-mínimo Final 1 - 26 de maio

Final 2 - 27 de maio

Final 3 - 28 de maio

Final 4 - 29 de maio

Final 5 - 30 de maio

Final 6 - 2 de junho

Final 7 - 3 de junho

Final 8 - 4 de junho

Final 9 - 5 de junho

Final 0 - 6 de junho Quem ganha acima de um salário-mínimo Final 1 e 6 - 2 de junho

Final 2 e 7 - 3 de junho

Final 3 e 8 - 4 de junho

Final 4 e 9 - 5 de junho

Final 5 e 0 - 6 de junho Em nota, o INSS ainda alerta para as tentativas de golpes, lembrando que as informações sobre aposentadorias e pensões são repassadas diretamente pelo portal Meu INSS. Fraude INSS: Mais de 2 milhões de pessoas já solicitaram reembolso dos descontos realizados No Brasil, conforme dados informados pelo INSS, até às 17h desse sábado, 24, mais de 2 milhões de beneficiários já haviam solicitado reembolsos por não reconhecerem os descontos realizados por associações em seus benefícios. O número de associações e sindicatos que não foram identificados chegou a 41.

Ao todo, no dia 13 deste mês, mais de 9 milhões de pessoas, que tiveram deduções nas mensalidades, foram notificadas. O INSS afirma que irá acionar as entidades responsáveis para que elas comprovem a autorização dos abatimentos. Caso não haja a comprovação, o valor deverá ser devolvido ao instituto, que repassará o montante aos beneficiários por meio dos pagamentos regulares. Fraude INSS: Veja detalhes do caso A cobrança em folha da mensalidade associativa é permitida desde 1991, quando entrou em vigor a Lei dos Benefícios da Previdência Social. É feita com base nos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) que o INSS assina com as entidades para as quais, posteriormente, repassa o valor deduzido das aposentadorias e pensões.