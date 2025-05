Consórcio vai assumir serviço de iluminação pública de Maranguape

Leilão para concessão do serviço de iluminação pública em Maranguape / Crédito: Cauê Diniz/B3

O Consórcio Brilha Maranguape, formado pelas empresas Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura Ltda. e São Bento Lighting Solutions Ltda., venceu o leilão para a modernização e expansão da iluminação pública de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. O leilão ocorreu na última sexta-feira, dia 23, na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. O investimento é estimado em mais de R$ 56 milhões.



O consórcio apresentou uma proposta de contraprestação mensal de R$ 315.666,50, o que representa um deságio de 20,85% em relação ao valor de referência.

A concessão abrange a modernização, gestão, operação e expansão de todo o sistema de iluminação da cidade. Com ela, Maranguape passará a ter aproximadamente 16 mil pontos de iluminação, todos com a instalação de luminárias em LED, prometendo uma economia superior a 50% no consumo de energia. De acordo com a Prefeitura, o projeto prevê a implementação de um sistema de telegestão nas principais vias, que permitirá identificar e resolver falhas com maior agilidade, garantindo um serviço mais eficiente para a população.

A expectativa é que, a partir do contrato, ocorra uma maior eficiência energética, aumento da segurança e a valorização dos espaços públicos, com iluminação especial em prédios históricos e pontos turísticos.