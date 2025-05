Repasse de participação especial para União sobe 7,3% no 1º tri, a R$ 4,4 bi, diz ANP

Os repasses de recursos à União referentes ao pagamento de Participação Especial em grandes campos de produção de petróleo e gás natural subiram 7,3% no primeiro trimestre do ano, para R$ 4,4 bilhões, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta segunda-feira, 19.

A maior parte dos recursos destinados à União, ou R$ 4 bilhões, é alocada no Fundo Social.