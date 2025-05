IOF: o que é, como afeta seu cotidiano e qual o valor hoje?

O IOF serve não é apenas arrecadar fundos para o governo, mas sim estimular ou frear alguma atividade econômica. / Crédito: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

Na manhã desta sexta-feira, 23, após publicar um decreto com a elevação e a padronização de diversas alíquotas do IOF, o governo recuou e revogou parte dos aumentos seis horas depois do anunciado. Assim, as aplicações de fundos nacionais no Exterior continuarão isentas e as remessas de pessoas físicas ao Exterior destinadas a investimentos permanecerão com a alíquota de 1,1% por operação. Anteriormente, ambas teriam um percentual de 3,5%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A medida foi tomada após forte repercussão negativa do mercado e discussão interna no alto escalão do governo Lula. Com a repercussão do assunto, a pergunta repercute: o que é esse imposto, como ele impacta suas finanças e qual é o valor cobrado atualmente? A seguir, O POVO explica tudo sobre o Imposto sobre Operações Financeiras. O que é IOF e qual seu objetivo? O IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários) é um tributo federal previsto na Constituição de 1988 e regulamentado desde 1994. Ele incide sobre diversas movimentações financeiras feitas por pessoas físicas ou jurídicas.

Como o próprio nome diz, ele é aplicado sobre operações que envolvem crédito, câmbio, seguros e investimentos mobiliários. Muito mais do que uma simples arrecadação, o IOF é um instrumento de política econômica: serve para o governo estimular ou desestimular o consumo e o crédito. >> Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Ou seja, ele atua como um termômetro do mercado financeiro — quanto maior a arrecadação de IOF, maior o volume de transações, o que pode indicar aquecimento econômico. Esse dinheiro gera receita para a União, sendo seu uso definido pelo Poder Executivo. Para se ter ideia, somente em novembro de 2021, a arrecadação com o imposto IOF foi de R$ 4,9 bilhões, crescimento de 322,65% em relação ao ano anterior, segundo dados da Receita Federal. O que é alíquota? Segundo o Serasa, a alíquota é um percentual usado para calcular o valor final de um imposto que deve ser pago por uma pessoa física ou jurídica.

No entanto, esse valor nem sempre é fixo, ou seja, não existe uma alíquota única para todas as operações. Em quais situações o IOF é cobrado? O IOF não é cobrado em todas as movimentações financeiras, mas aparece em diversas situações, especialmente quando há movimentação de crédito ou câmbio. Veja os principais casos: Empréstimos e financiamentos;

Cheque especial e rotativo do cartão de crédito;

Compras internacionais com cartão de crédito;

Compra ou venda de moeda estrangeira;

Resgate de alguns tipos de investimentos;

Contratação de seguros. Qual é o valor do IOF hoje? A equipe econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nessa quinta-feira, 22, um aumento do IOF sobre operações de crédito. Incluindo empresas, em transações cambiais como compra de dólar em espécie e investimento em fundos no exterior.