Concurso TCU: nível médio com salário inicial de R$ 15 mil

Confira aqui o edital

Detalhes do Concurso



Cargo: Técnico Federal de Controle Externo (TEFC)



Vagas: 40 imediatas. Destas, 28 para ampla concorrência, 4 para pessoas com deficiência e 8 para pessoas pretas e pardas.



20 para cadastro de reserva: 14 para ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência e 4 para pessoas pretas e pardas.

Requisito: Ensino médio completo, com certificado reconhecido pelo MEC.



Salário inicial: R$ 15.128,26



Jornada de trabalho: 40 horas semanais



Fases da Seleção



O processo seletivo será dividido em duas etapas:



Provas objetivas e discursiva: de caráter eliminatório e classificatório.

Programa de formação: etapa eliminatória para os aprovados nas provas.



Todas as etapas serão realizadas em Brasília/DF.



Inscrições e Prazos Importantes



Fique atento aos prazos para não perder essa chance:



Período de inscrição: 30 de maio a 17 de junho de 2025



Taxa de inscrição: R$ 70,00



Solicitação de isenção da taxa: 30 de maio a 3 de junho de 2025



Onde se inscrever: exclusivamente pelo site do Cebraspe (www.cebraspe.org.br)



Fique atento à data da prova!



Data prevista da prova: 3 de agosto de 2025



Local da prova: Brasília/DF



O concurso está sob a execução do Cebraspe em parceria com o TCU. Para ter acesso a todas as informações detalhadas, incluindo o conteúdo programático e os requisitos completos, é fundamental consultar o edital completo disponível no site do Cebraspe e no Diário Oficial da União.