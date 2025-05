Malha Oeste: ministro do TCU barra repactuação da concessão; rumo e governo devem recorrer

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz, barrou a tentativa de acordo para repactuação da concessão da ferrovia Malha Oeste, operada pela Rumo. A proposta, desenhada pela companhia em parceria com o governo federal, dependia do aval de Cedraz para começar a ser formalmente debatida no TCU. Contudo, após mais de seis meses de espera da posição, a negativa foi publicada em despacho no último dia 9. Diante do resultado, a Rumo e o Executivo sinalizam que irão recorrer da decisão.

No documento, Cedraz argumenta que a proposta implica em "verdadeira remodelação completa e radical do contrato", com novos trechos, métricas de desempenho e obrigações de manutenção, "sem qualquer suporte jurídico no contrato de concessão vigente". Sendo assim, avalia que o acordo não se enquadraria em uma "resolução de solução conflituosa", mas uma "burla à licitação de um novo projeto de infraestrutura ferroviária, em clara afronta à Constituição".