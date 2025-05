Bomar prepara ampliar área de fazendas de camarões em 85% até 2026

Ceará maior produtor de Camarão do País / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

A cearense Bomar Pescado prepara um plano de expansão para ter uma área 85% maior nas fazendas de engorda de camarão, segundo revelou o CEO Gentil Linhares Filho. Ele afirmou que 2025 tem sido o melhor ano dos últimos sete da empresa em rentabilidade e ter mais espaço para a produção é a melhor forma de garantir o ritmo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "A gente quer crescer. Para conseguir manter a produtividade a gente precisa aumentar a área. O que a Bomar está focada hoje é aumentar a área, aumentar a fazenda para aumentar a produção", afirmou durante o Agua Innovation Vale do Jaguaribe que acontece entre os dias 22 e 23 de maio no IFCE de Limoeiro do Norte.

Sem revelar números, nem de produção ou de investimento, ele contou que os planos envolvem um incremento de 140 hectares já em 2025 e mais 240 hectares em 2026. Hoje, a Bomar possui 5 fazendas de engorda de camarão e mais uma de tilápia, totalizando 445 hectares de viveiros ativos. Com a ampliação, a empresa deve ter uma área 85,39% maior ao término do próximo ano. Além das fazendas, a empresa conta com uma fazenda de engorda de tilápia, um laboratório pós-larva e um de alevinos e duas indústrias parceiras. A presença na cadeia de produção assegura o fornecimento de camarão e tilápia em todo o Brasil e a exportação de tilápia para os Estados Unidos. Cenário favorece planos Gentil Linhares Filho ainda destacou o aumento do consumo de camarão no País como um motivo do crescimento e também do objetivo da ampliação preparada pela Bomar neste e no próximo ano.