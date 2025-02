Empresa de laticínios do Ceará divulga R$ 80 mi em projetos à cadeia do leite

Em balanço nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, a Alvoar Lácteos aponta alta de 110% no valor aportado para projetos voltados ao fomento do mercado

A Alvoar Lácteos , cearense na quinta posição da indústria de laticínios do Brasil e captação superior a 1 bilhão de litros de leite por ano, divulgou nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, balanço dos projetos. O resultado de 2024 foi um aporte de R$ 80 milhões para o fomento à cadeia produtiva do leite.

No informe com os dados, a companhia elencou o Projeto ECO – Preservando o futuro, promovendo a sustentabilidade.

Somente em adiantamento de recebíveis "Neste caso seria o dinheiro devido pela empresa ao fornecedor/produtor de insumos" , as propriedades assistidas pela Alvoar foram beneficiadas com R$ 71,8 milhões, de janeiro a dezembro de 2024.

Outra atuação foi por meio do Programa Mais Leite Saudável (PMLS), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com investimento de R$ 3,9 milhões em 2024.

Para a primeira edição, que atendeu 60 fazendas no Ceará e em Minas Gerais, o investimento foi de R$ 1,3 milhão em ações voltadas a mensurar e mitigar a evolução no índice de emissões de carbono.

Também entrou no bojo da execução do PMLS a assistência técnica e gerencial para os parceiros, como a Alvoar Assist, iniciada em 2020 e que já atendeu mais de mil produtores em 182 municípios no Nordeste, somados a 294 famílias de 68 municípios de Minas Gerais, com um investimento de mais de R$ 2,2 milhões.

Em 2024, foram mais de 3,7 mil visitas da equipe técnica do Programa de Melhoria da Qualidade do Leite aos fornecedores de leite do grupo.

O Projeto recebeu o aporte de R$ 1,8 milhão e é voltado a garantir o padrão de qualidade dos produtos das marcas Alvoar.