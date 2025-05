Após dois anos de queda, exportações no Ceará crescem 19,7% em 2025

As exportações no Estado somaram US$ 500,72 milhões. Saldo comercial permanece negativo, indicando mais importações do que exportações

Os dados são do Ceará em Comex, feito pelo Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN-CE), vinculado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Com US$ 500,72 milhões, as exportações do Ceará no primeiro quadrimestre de 2025 apresentaram avanço de 19,7% em relação à igual período de 2024. Alta ocorre após dois anos de quedas.

E o saldo comercial do Estado permanece negativo, em US$ 481,07 milhões, indicando mais importações, que foram de US$ 981,8 milhões, do que exportações. Porém, houve uma redução de 13,1% no déficit no comparativo anual.

Em abril deste ano, o valor exportado também registrou crescimento, chegando a US$ 151,79 milhões, com alta de 24,2% e de 38% em relação a março de 2025 e a abril de 2024, respectivamente.

“O desempenho positivo foi sustentado pela continuidade da recuperação nos embarques do setor de ferro e aço, que, apesar de ainda operar com instabilidade nos registros de averbação, vem mostrando avanço significativo desde o início do ano”, explicou o levantamento.