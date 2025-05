Taxa de desemprego sobe para 8% no Ceará, segundo IBGE

Já o nível de ocupação caiu nos três meses deste ano, saindo de 48,5% para 46,7%. A população ocupada era de 3,57 milhões no Ceará no período da pesquisa

A taxa de desemprego do Ceará subiu para 8% no período de janeiro a março de 2025 ante o quarto trimestre de 2024, quando registrou o menor percentual da série histórica desde 2012, com 6,5%.

O número é acima do apresentado nacionalmente, de 7%. No entanto, na comparação com o igual período do ano passado (8,6%), a taxa é menor. Ao todo, 350 mil pessoas estão desocupadas no Estado.