Ministério declara emergência zoossanitária em Montenegro após foco de gripe aviária

O Ministério da Agricultura declarou emergência zoossanitária no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, por 60 dias em virtude da detecção de um caso de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, ou IAAP) em granja comercial no município. É o primeiro caso no Brasil de gripe aviária no sistema comercial, confirmado mais cedo pelo ministério.

A emergência zoosanitária no município foi publicada em portaria do ministério no Diário Oficial da União (DOU). O estado sanitário é válido para um raio de 10 km ao redor do foco detectado da doença.