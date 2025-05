TAP contrata aviões terceirizados para atender demanda Fortaleza-Lisboa na alta temporada

Companhia portuguesa afirma que medida é temporária e visa manter voos diários entre as duas cidades sem reduzir frequências

A TAP Air Portugal informou que irá utilizar aeronaves operadas pela companhia Hi Fly, empresa terceirizada, em parte dos voos da rota Lisboa–Fortaleza durante os meses de junho, julho e agosto de 2025. A decisão foi motivada por limitações operacionais e pela impossibilidade de adquirir novas aeronaves até o fim do ano.

Segundo a companhia, a escolha da Hi Fly se deu por oferecer um serviço semelhante ao padrão TAP, com certificação internacional e altos níveis de segurança e conforto. A medida tem como objetivo manter a frequência diária dos voos entre as duas cidades, sem necessidade de redução na oferta.