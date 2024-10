TAP anuncia retomada de voos do RS para Portugal e 1º voo de Lisboa para Manaus

A TAP, companhia de aviação civil portuguesa, anunciou nesta sexta-feira, 25, que retomará, em dezembro, as vendas de passagens do Rio Grande do Sul para Portugal. O anúncio foi feito durante visita do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a representantes da empresa, em Lisboa.

Durante o encontro, também foi anunciado que, no dia 4 de novembro, ocorrerá o primeiro voo da TAP de Lisboa para Manaus.

"Estamos muito felizes com essa notícia. A TAP vai ampliar cada vez mais suas operações para o Norte do Brasil, começando por Manaus, dada a importância do turismo para essa região", disse Costa Filho.