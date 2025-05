2ª edição do CNU terá vagas em 35 órgãos federais; salários são de até R$ 17 mil

Com salários que variam entre R$ 4 mil e R$ 17 mi l, a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) terá 3.352 vagas de nível médio e superior, distribuídas em 35 órgãos do governo federa l.

Segundo o anunciado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, as entidades da administração pública não são as mesmas participantes da primeira edição do certame, em 2024.

Além disso, o governo também informou que, das oportunidades, 2.180 são para início imediato e 1.172 são para cadastro reserva. O edital do concurso está previsto para ser publicado em julho deste ano.

Diversidade regional

A maioria das vagas do CNU são para órgãos federais com sede em Brasília. Porém, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), informou que do total das 3.352 vagas, 466 serão para as sedes localizadas em outros estados do País:

Rio de Janeiro: 315 vagas



São Paulo: 65 vagas



Pará: 66 vagas



Pernambuco: 20 vagas

No que concerne à aplicação das provas, mais uma vez, os candidatos do processo seletivo poderão realizá-las em 228 municípios de todas as 27 Unidades Federativas (UFs).