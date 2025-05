Projeto Preço Comparado passa a contar com agregador de preços

A primeira publicação do agregador também trará os supermercados por bairros e variação e a média de cada um dos 100 itens levantados pelo Procon em 36 estabelecimentos de Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

O projeto Preço Comparado, uma parceria do O POVO com o Procon Fortaleza, entra nesta terça-feira, dia 13, em uma nova etapa, com o agregador de preços. A ferramenta traz ao usuário novos recursos de visualizações e a possibilidade de acompanhar a evolução dos preços por item ao longo do tempo.

A novidade integra as comemorações do aniversário de 5 anos do OP+. Além das reportagens do projeto Preço Comparado - que traz análises a partir da pesquisa de preços feita pelo Procon Fortaleza sobre cem produtos vendidos em 36 supermercados de Fortaleza - agora, os assinantes do OP+ poderão fazer suas próprias pesquisas a partir do agregador.



Em seu segundo ano de execução, com um agregador de preços, cujo funcionamento interativo permeia todo o histórico desde o início da parceria, em janeiro de 2024, é possível acessar, por exemplo: Catálogo de produtos

Mapa dos supermercados

Valor da cesta básica por supermercado

Evolução de preços mês a mês

Evolução de preços 2024 x 2025 O catálogo de produtos contará com a distribuição de produtos em forma de lista, com fotos, mostrando o maior e o menor preços. Também será possível aprofundar as buscas e acessar os valores de todos os produtos dentre os supermercados pesquisados. Há ainda um espaço de mapa, para o consumidor poder se localizar entre os estabelecimentos e visualizar os bairros de cada um.

Além disso, o agregador reunirá informações específicas sobre o valor da cesta básica, neste caso, foi usado como referência para o recorte o conjunto de 12 produtos estabelecidos na medição do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), informando os locais mais caros e mais baratos. A editora-chefe de economia do O POVO, Beatriz Cavalcante, ressaltou a parceria com órgão e a importância do jornalismo de dados para fortalecer o consumidor na hora das compras. "Por meio de infográficos interativos, ele se torna protagonista do preço que quer e onde quiser comprar. É o Departamento de Defesa do Consumidor e o Grupo de Comunicação em prol do consumo consciente e auxiliando na economia dos lares cearenses."