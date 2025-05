Preço médio do gás de cozinha cai 1,9% em uma semana no Ceará

Gás de cozinha pode ser encontrado a valores que variam entre R$ 92,00 e R$ 120,00 / Crédito: FÁBIO LIMA

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha) teve uma redução na última semana, com queda de 1,9%. O preço médio do botijão de 13kg baixou de R$ 107,99 para R$ 105,89 em um espaço de sete dias. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No Estado, o preço do botijão pode ser encontrado com valor mínimo de R$ 92,00, em Limoeiro do Norte, e valor máximo de 120,00, em Juazeiro do Norte. O gás de cozinha foi o único produto pesquisado pela agência a ter redução de preço médio na semana em todo o Estado.