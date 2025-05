Governo define lotação de 370 aprovados no CNU

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os cargos autorizados e a distribuição das vagas estão descritas em portaria 3.064/2025 publicada nesta quarta-feira (30) pela pasta.

Os aprovados para as vagas listadas irão compor o quadro funcional do Ministério da Gestão para atuar em diversos estados e no Distrito Federal. A maioria das oportunidades está concentrada em Brasília, cidade-sede do MGI:

Autorização de provimento

Na última sexta-feira (25), o governo federal já havia publicado a portaria que autoriza a convocação de mais de 4,3 mil aprovados em cargos que não têm o curso de formação inicial como etapa do certame.

Com a autorização dada pelo governo federal, 16 órgãos federais, entre eles o próprio MGI, têm a responsabilidade de fazer a nomeação e dar posse aos novos servidores. A expectativa do Ministério da Gestão é que essas nomeações sejam publicadas ainda em maio.