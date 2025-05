Eusébio lança programa de inovação para atrair investimentos

De acordo com o prefeito, Dr. Júnior (PRD), a ideia é que tenham empresas também do setor acadêmico, de telecomunicações, da segurança digital, datas centers, entre outros

A Prefeitura do Eusébio lançou nesta terça-feira, dia 6, o "Inova Eusébio", programa voltado para atrair investimentos e tornar o município um dos polos de inovação e tecnologia do Brasil.

De acordo com o prefeito Dr. Júnior (PRD), além da área de saúde, visto que já possuem uma sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) instalada, a ideia é que tenham empresas também do setor acadêmico, de telecomunicações, da segurança digital, data centers, entre outros.

Dr. Júnior também explica que haverá um alicerce jurídico e legal para as empresas e startups que desejam se instalar no município.

Segundo o prefeito, estas duas medidas servirão para fomentar todas as políticas públicas voltadas para a tecnologia e inovação. Além disso, há uma previsão de capacitar mais de mil pessoas no setor.

"Todo o polo representa um investimento incalculável porque essa área de tecnologia e inovação envolve muitas ações. Do ponto de vista do município, vamos criar a Lei Municipal de Inovação e o Fundo Municipal de Inovação."

"Estamos preparados para isso, recebendo essas demandas vindas de parceiros. Estamos abertos a conversas. Diversas empresas já demonstraram interesse em vir para o Eusébio, mas há todo um passo a passo a ser seguido."

Também reforçou a posição estratégica do Eusébio. "Nós temos a proximidade com Fortaleza, estamos perto do aeroporto, temos boas vias de acesso, a Transnordestina está chegando, e somos circundados pela BR-116 e pelo Anel Viário. Temos também os cabos de internet que chegam aqui próximo, pela Praia do Futuro."

Metas

No curto prazo, ou seja, nos próximos doze meses haverá as seguintes medidas: