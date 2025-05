Mutirão de emprego tem mais de 300 vagas em Fortaleza; veja oportunidades

Além da oferta, Prefeitura de Fortaleza e Governo do Ceará realizam evento gratuito para comemorar Dia do Trabalhador

As oportunidades serão para operador de caixa, repositores, gerentes de loja e profissionais com experiência em frios, padaria e frigorífico.

A Escola Associação Cearense de Supermercados (Acesu) , em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT), realizará o mutirão de emprego com mais de 300 vagas voltadas ao setor supermercadista. A oferta será na segunda-feira, 5, e na terça-feira, 6.

Todas as unidades do Sine/IDT estarão participando do mutirão e com atenção integral nas vagas para os associados da Acesu.

Dia do Trabalhador: evento gratuito com diversos atendimentos é realizado

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, celebrado no dia 1º de maio, o Governo do Ceará, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, realizará um evento gratuito com diversos serviços voltados para a população por meio de órgãos e instituições nesta segunda e terça-feira, 5 e 6 de maio, das 7h30min às 17h, na Praça José de Alencar, no Centro da Cidade.

O evento oferecerá oficinas de orientação para o mercado de trabalho, elaboração de currículo, dentre outras atividades. Veja a programação completa ao fim desta matéria.