M. Dias Branco tem queda de lucro líquido de 55,2% no 1º trimestre

Volume de vendas total ficou praticamente estável, com ligeira queda de 0,7% / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O grupo empresarial cearense M. Dias Branco divulgou ontem ao mercado os resultados financeiros do 1º trimestre de 2025, reportando queda de 55,2% no lucro líquido na comparação com o 1º trimestre do ano passado. A empresa é líder nacional nos segmentos de biscoitos e massas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No total, a M. Dias Branco teve lucro líquido de R$ 69,4 milhões entre janeiro e março deste ano, ante R$ 154,9 milhões registrados em período equivalente de 2024. Quando o resultado é comparado ao 4º trimestre de 2024, a queda é ainda mais expressiva, de 60,7%, pois a empresa apresentou lucro líquido de R$ 176,5 milhões entre outubro e dezembro do ano passado.