Setor de restaurantes no CE divulga salário recorde e mão de obra escassa

Pesquisa da Abrasel aponta que 64% dos empresários seguem com dificuldade em preencher vagas, desinteresse é um dos motivos

O salário no setor de alimentação fora do lar atingiu sua maior média salarial da história, chegando a R$ 2.222. É o que apontam os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad) levantados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Apesar do crescimento, quem empreende no segmento relata que tem enfrentado obstáculos para preencher as vagas disponíveis.