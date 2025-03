Ampla auditoria vai buscar traçar 'gargalos' nas agências reguladoras, diz presidente do TCU

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, afirmou nesta quarta-feira, 26, em conversa com jornalistas, que uma ampla auditoria em 11 agências reguladoras vai buscar traçar os "gargalos" nos órgãos. Um projeto piloto já começou com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

"O trabalho é oferecer nessa auditoria as condições para conhecer, por exemplo, porque as agências demoram tanto para ter as licenças ambientais. Como é que esses prazos das agências ficam tão longos", declarou o presidente do TCU. "Eu fiz essa proposta porque me motivei com a demora dos licenciamentos que acontecem nessas agências. Por que demora? Quais são as razões? Quais são esses impedimentos? Onde estão os problemas?", disse.