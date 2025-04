Número de turistas internacionais que vieram ao Ceará saltou 39% no 1º trimestre

Segundo a Secretaria do Turismo do Estado, 24.727 visitantes estiveram no Ceará entre janeiro e março. A maioria vem da Europa

O número de visitantes internacionais deu salto de 39,16% no primeiro trimestre de 2025, no Ceará. Segundo a Secretaria do Turismo do Estado (Setur), foram 24.727 turistas internacionais no período.

No igual período de 2024 foram 17.769 turistas. O número do primeiro trimestre deste ano já representa mais de 1/4 de toda demanda internacional registrada no ano passado.