Governo divulga regras para destinar moradias do MCMV a pessoas em situação de rua

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta quarta-feira, 23, portaria que determina que 3% das residências localizadas em empreendimentos subsidiados pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) serão destinados a pessoas e famílias em situação de rua.

O documento, divulgado no Diário Oficial da União (DOU), traz novas regras e procedimentos para atendimento dessas pessoas no MCMV. Conforme o Ministério das Cidades, o Governo Federal "financiará 100% das habitações".