Custo e regulamentação são apontados como gargalo para a produção de H2V no Ceará

A discussão foi abordada no Intersolar Summit Brasil Nordeste, evento discute as principais tendências para o setor de energias renováveis / Crédito: JÚLIO CAESAR

O custo ainda pouco competitivo e a falta de uma regulamentação definitiva do marco legal de Hidrogênio Verde (H2V) ainda são gargalos para a produção do gás no Ceará, conforme os especialistas ouvidos pelo O POVO na Intersolar Summit Brasil Nordeste. O evento discute as principais tendências para o setor de energias renováveis. Para Camila Ramos, CEO e fundadora da CELA (Clean Energy Latin American), houve um avanço nos últimos anos, porém, o mercado ainda enfrenta muitos desafios para as empresas tomarem a decisão final de investimento. Um deles é o fato do hidrogênio verde ainda não ser tão competitivo quanto o cinza (alta emissão de carbono).