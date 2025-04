Presidente do INSS e outros foram afastados dos cargos por suspeita de crime, diz Lewandowski

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, assim como outros integrantes do alto escalão do órgão, foram afastados do cargo por suspeita de crimes, segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou nesta quarta-feira, 23, durante entrevista coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 23. Procurado, Stefanutto ainda não se manifestou.

Mais cedo, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, para investigar desvios de R$ 6,3 bilhões em benefícios pagos a aposentados e pensionistas.