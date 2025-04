Chocolate de Dubai: como o desejo de uma grávida virou febre mundial (que já chegou ao Brasil)

Getty Images O original chocolate de Dubai se tornou popular por seu recheio de pistache Enquanto estava de férias nos Emirados Árabes Unidos, havia apenas uma missão na minha mente – colocar as mãos na viral "barra de chocolate de Dubai". Se você tem um algoritmo treinado para te mostrar vídeos de doces nas redes sociais, provavelmente já viu essa barra, que combina os sabores de chocolate, pistache e tahine (uma pasta de gergelim) com massa filo, e é inspirada na sobremesa árabe knafeh, que une queijo, uma massa fina, pistache e um xarope de açúcar.

A barra original, chamada Can't Get Knafeh of It (um trocadilho em inglês que pode ser traduzido como "Não Consigo Largar o Knafeh"), da empresa FIX Chocolatier, é vendida exclusivamente nos Emirados Árabes desde 2022. Ela se tornou tão popular nas redes sociais que só é disponibilizada por duas horas por dia — e costuma esgotar em minutos. Mas agora, imitações, apelidadas de "chocolate de Dubai", chegaram aos supermercados de vários países, inclusive lojas e docerias do Brasil. No Reino Unido, a procura é tanta que os mercados estão limitando a quantidade de barras que cada cliente pode comprar.

Yezen Alani, que é coproprietário da FIX junto à esposa, Sarah Hamouda, disse à BBC que a atenção global que o chocolate de Dubai está recebendo é "lisonjeira e comovente". A barra de chocolate da FIX foi idealizada pela primeira vez por Hamouda em 2021, quando ela teve desejo por aqueles sabores durante a gravidez. Alani e Hamouda começaram a desenvolver a barra um ano depois, tocando o negócio paralelamente aos seus empregos corporativos.

"Sarah e eu fomos criados no Reino Unido e nos mudamos para Dubai há 10 anos, então temos raízes ocidentais e árabes", diz Alani. "Queríamos criar sabores inspirados nisso." Parte do apelo do chocolate está na sua exclusividade — só é possível encomendá-lo por meio de um aplicativo de entrega de comida, e não entrando numa loja ou pegando no supermercado.

Ele custa cerca de R$ 115 por barra e só pode ser comprado em horários específicos do dia, para garantir que a empresa consiga atender a todos os pedidos. Também vi barras semelhantes sendo vendidas em muitas lojas dos Emirados Árabes, apelidadas de "chocolate de Dubai" e decoradas com imagens de pistaches e massa filo. Alani diz que essas versões "imitação" são "muito frustrantes, porque as pessoas estão experimentando cópias, o que prejudica a nossa marca".