A confeitaria que começou na calçada de Fortaleza

Foi assim que ela decidiu fazer um curso. Mas foi durante essa busca que se deparou com a aula de confeitaria. "Vi o de confeitaria e me apaixonei. E até hoje continuo com sede de conhecimento. A parte dos doces me encantou e, desde então, nunca mais larguei o açúcar, o chantilly e o cheirinho de bolo assando no forno."

Valeska Oliveira tem 46 anos, é de Fortaleza, e sua história na confeitaria com o nome dela começou com a venda de lanches na calçada. Aos poucos, os clientes fiéis foram surgindo e, com eles, a vontade de inovar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Depois disso, os pedidos começaram a chegar com mais frequência. "Veio um pedido aqui, outro ali, e quando vi, a cozinha da minha casa virou confeitaria", conta. O que a motivou a seguir foi perceber a alegria das pessoas ao receberem seus doces e o desejo de conquistar uma renda fazendo o que ama.

Hoje, o negócio cresceu e Valeska oferece: bolos personalizados, bolos artísticos, doces finos, doces tradicionais, chocolates personalizados, sobremesas e salgados, tudo sob encomenda. "Comecei com bolos, mas veio a vontade de aprender mais e comecei a trabalhar também com doces finos, bolos decorados e artísticos. Na Páscoa, faço ovos recheados, além de trabalhar com sobremesas."

O ponto de virada foi quando ela percebeu que estava com a agenda cheia, com encomendas para o mês seguinte. "Aí pensei: 'Opa, acho que isso aqui virou coisa séria!'". A formalização do negócio, no entanto, não foi fácil. "Foi um pouco difícil no começo, porque eu não entendia muito. Mas conversei com outras pessoas que já tinham se formalizado e isso me ajudou bastante. O que mais me atrapalhou foi essa parte de entender como tudo funcionava. Mas formalizar o meu negócio foi essencial!"

Leia mais Mesmo com a alta no preço do chocolate, confeiteira segue adoçando vidas no Ceará