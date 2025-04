Governo autoriza R$ 125 milhões para projetos rurais sustentáveis e agricultura no CE

O Governo do Ceará liberou R$ 125 milhões para o desenvolvimento de projetos de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e deve beneficiar as ações do Projeto São José (PSJ).

Dois contratos foram assinados pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) e pelo Instituto Agropolos do Ceará.