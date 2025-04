IBGE lança edital para processo seletivo; confira detalhes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lança edital para processo seletivo simplificado que visa o provimento de 39 vagas para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Na publicação, realizada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 17, o órgão informa que as oportunidades são temporárias, com um ano de duração, podendo serem prorrogadas pelo prazo máximo de três anos.