Diferença salarial entre homens e mulheres cresce no Ceará

A diferença entre os salários recebidos por homens e mulheres avançou nas empresas com 100 empregados ou mais no Ceará. Conforme dados do 3º Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios, divulgados pelo Governo Federal, hoje, os homens recebem, em média, 10,21% a mais do que as mulheres.

Apesar do aumento na comparação com o relatório anterior, divulgado em setembro do ano passado, o Ceará apresenta a quinta menor diferença salarial por gênero, atrás apenas de Pernambuco (9,14%), Acre (9,86%), Distrito Federal (9,97%) e Piauí (10,04%).

No período analisado, contudo, a diferença salarial entre homens e mulheres verificada no País cresceu menos que no Ceará, avançando 0,18%.

No Brasil, as mulheres recebem em média R$ 3.755,01 enquanto os homens recebem R$ 4.745,53. Tanto nacional quanto estadualmente, há diferenças significativas entre os valores recebidos por mulheres negras na comparação com mulheres não negras.

No caso do Ceará, por exemplo, as mulheres negras recebem em média, R$ 2.567,42, enquanto as não negras recebem R$ 3.376,15, o que representa uma diferença de 24%. A diferença é maior na média do Brasil, chegando a 38%. Considerando todo o País, a média salarial das mulheres negras é de R$ 2.864,39, enquanto das mulheres não negras é de R$ 4.661,06.