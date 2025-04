Empresa cearense que produz itens de estética automotiva abre seleção para 200 vagas

A empresa cearense Vonixx, de produtos voltados para estética automotiva anunciou a abertura de 200 vagas de emprego nos municípios de Fortaleza, Itaitinga, Caucaia e Maracanaú, além do início da construção de uma nova fábrica, com foco em atender a demanda do mercado internacional.

“Estamos vivendo um momento de transformação e avanço. As novas vagas são reflexo direto do nosso crescimento, e a nova fábrica será essencial para suportar nossa estratégia de expansão, tanto nacional quanto internacional”, disse o CEO da Vonixx, Paulo Henrique.