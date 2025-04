AGU e PT pedem investigação contra deputado que desejou morte de Lula

No momento em que proferiu os ataques ao presidente, o colegiado discutia um projeto de lei que desarma a guarda presidencial

É grande a repercussão da fala do deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES), que disse desejar a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 8.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que vai representar contra Gilvan não apenas no Conselho de Ética da Câmara, mas também na Justiça. "Estamos estudando também uma representação criminal. Veja bem, é muito grave o que aconteceu (...) Ele acabara de ser relator de um projeto absurdo que fora aprovado na Comissão de Segurança", argumentou.

Para Lindbergh, a frase vem justamente no momento em que o governo tenta combater a violência. "No momento em que o Governo Federal enviou a PEC da Segurança, para discutir problemas sérios, eles aprovaram um projeto, por 15 a 8, para desarmar a segurança pessoal do presidente Lula. E nesse contexto, ele fala que o presidente tem que morrer? E sua segurança andar desarmada? É muito grave, é incitação à violência, assassinato ao presidente da República", disse o parlamentar ao repórter João Paulo Biage, correspondente de O POVO em Brasília.

Farias citou outras polêmicas recentes envolvendo frases de parlamentares da oposição e disse que esse tipo de coisa precisa ser punida. "Chega, tem que ter um freio em tudo isso. Essa Casa tem que dar uma resposta e punir, exemplarmente, esses sujeitos", afirmou, dizendo ainda que a Comissão de Segurança Pública está desmoralizada.