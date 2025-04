Nubank lança campanha de renegociação de dívidas que visa 6 milhões de clientes

Os clientes elegíveis pela instituição, sem histórico de dívidas recorrentes, podem receber descontos de até 99,9% para regularização de débitos. As notificações serão feitas no próprio aplicativo do Nubank e trarão detalhes sobre opções de negociação personalizada.

De acordo com a instituição financeira, “o objetivo é apoiar e reconhecer a lealdade daqueles que não costumam ter dívidas recorrentes e têm um histórico positivo com a instituição, mas que podem ter enfrentado dificuldades financeiras”. Além da renegociação, o programa permitirá a recuperação do cartão de crédito ou do "Cartão para Construir Limite".

Ainda conforme o Nubank, a iniciativa “visa auxiliar a jornada financeira dos clientes, fornecendo recursos e ferramentas para recuperação de crédito e tomada de decisões conscientes” e inclui um blog com dicas sobre finanças pessoais e educação financeira. Nesse sentido, a empresa afirma que 60% dos usuários do aplicativo melhoraram sua relação com o dinheiro 24 meses após terem acessado a plataforma.

"Estamos comprometidos em fornecer soluções personalizadas com as melhores condições possíveis, contribuindo para a saúde financeira de longo prazo. Queremos apoiar nossos clientes a recomeçarem.", disse a CEO do Nubank no Brasil, Lívia Chaves.