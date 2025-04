Nubank também se habilita para o novo consignado privado

O Nubank engorda a lista de instituições financeiras que se habilitaram no novo consignado privado, o "Crédito do Trabalhador". Segundo o banco, trabalhadores CLT já podem simular e iniciar a contratação na plataforma da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), e finalizar o processo no app do Nubank.

A nova modalidade autoriza o crédito consignado para 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada no Brasil, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e funcionários de microempreendedores individuais (MEI).

"O Consignado Privado se soma ao portfólio de empréstimos com garantia do Nubank, que inclui Antecipação de Saque Aniversário do FGTS, Empréstimos com Investimento em Garantia e Consignado para SIAPE, INSS, Forças Armadas do Brasil - Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil e Exército Brasileiro -, além do estado do Rio de Janeiro e cidade de Belo Horizonte", informou o banco.

Segundo a instituição, em breve, o Nubank vai dispor em seu aplicativo a contratação completa do Consignado do Trabalhador. "A nova modalidade amplia a competição na oferta de crédito", disse o banco.