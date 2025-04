China: exportações saltam 12,4% na comparação anual de março com antecipação de embarques

As exportações da China saltaram 12,4% em março ante igual mês do ano passado, ganhando significativa força em relação ao acréscimo de 2,3% observado no primeiro bimestre, de acordo com dados publicados pelo órgão alfandegário do país nesta segunda-feira, 14. O resultado de março, que provavelmente reflete a antecipação de embarques antes de tarifas dos EUA entrarem em vigor, ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 4,4% das exportações.

Também no confronto anual, as importações chinesas registraram queda de 4,3% em março, menor do que o declínio de 8,4% do primeiro bimestre, mas aquém do consenso do WSJ, de ganho de 1,8%.