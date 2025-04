Preços da gasolina e do etanol disparam 5,7% no Ceará em uma semana

Preço médio da gasolina no Ceará passou de R$ 6,14 para R$ 6,49 em uma semana / Crédito: FERNANDA BARROS

O preço médio da gasolina comum nos postos do Ceará subiu 5,7%, ou cerca de R$ 0,35 por litro na última semana, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor médio do produto no Estado saltou de R$ 6,14 para R$ 6,49 por litro, em um espaço de sete dias. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A mesma proporção de alta, 5,7%, foi registrada pela ANP no caso do etanol hidratado que subiu R$ 0,29, no período analisado, indo de R$ 5,03 para R$ 5,32 por litro, em média.

“O que a gente pode vislumbrar no momento é que o petróleo cru teve uma queda significativa nos preços. Estamos falando em torno de US$ 65,00, o barril, enquanto que, há 30 dias, estávamos falando em cerca de US$ 80 por barril”, pontua. “Então, essa redução de preços afeta também os derivados do petróleo. Com isso, há um espaço na Petrobras para a redução nos preços domésticos da gasolina, entre 4% e 5%, caso continue a tendência de baixa no mercado”, analisa Iughetti. No caso do etanol, que não é um derivado do petróleo e, sim, um biocombustível, o especialista afirma que o produto “tem sofrido aumentos recentemente em função da entressafra da região Sul, que é a principal fornecedora dessa mistura aqui para o Nordeste”.