Início de carreira: as 10 profissões com maiores salários no Brasil

Levantamento da Firjan aponta engenheiros em computação como os profissionais com melhor remuneração inicial no país em 2024

As profissões ligadas à engenharia concentram os maiores salários de admissão no Brasil, segundo levantamento da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).

A pesquisa, divulgada em fevereiro de 2024, identificou as dez ocupações com os maiores rendimentos médios iniciais no país, com destaque para a área de tecnologia.