De vilão a mocinho? Como engenharia genética pode transformar tabaco e criar novos remédios

Em Londres, no Reino Unido, kits de enema de fumaça de tabaco eram mantidos perto do rio Tâmisa. Se alguém caísse na água, era acordado com um desses produtos. A ideia era que a fumaça do tabaco proporcionasse calor e estímulo.

No entanto, há poucas evidências de que o tabaco seja medicinal por natureza, e os riscos de consumi-lo já haviam sido observados no século 18.

Getty Images Plantação de tabaco do século 18 nas Américas

Muitos dos medicamentos modernos vêm de plantas.