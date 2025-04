PIB do Nordeste cresce menos que o do País em 2023-2024, aponta estudo

Comportamento da agropecuária e da indústria ajuda a explicar porque aumento do PIB nordestino foi inferior ao de três outras regiões brasileiras, superando apenas o do Sudeste

Enquanto o País teve crescimento anual médio de 3,3%, a região teve desempenho ligeiramente inferior, com expansão média do PIB ficando em 3,2%, acima apenas do verificado no Sudeste, que cresceu em média 2,9% no período analisado.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste cresceu anualmente abaixo da média nacional no biênio 2023-2024, conforme aponta estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As regiões Centro-Oeste, Sul e Norte cresceram, respectivamente, 4,6%, 4,3% e 3,7%, em média por ano. Os dados constam da edição de abril do Boletim Macro Nordeste, de Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste do FGV Ibre.

Quando isolados os anos de 2023 e 2024, a comparação do PIB do Nordeste com o do Brasil mostra dois momentos diferentes. No primeiro ano pesquisado, a região teve crescimento bem inferior à média nacional, avançado 2,4%, ante 3,2% de expansão da economia brasileira. Já no ano passado, o Nordeste cresceu 3,9%, ou meio ponto percentual a mais que o País, cujo PIB cresceu 3,4%.

Entre os fatores que explicam o crescimento do PIB nordestino abaixo do nacional no biênio estão o comportamento da indústria que cresceu abaixo da média brasileira tanto em 2023 (quando registrou queda de 0,9%, a propósito) quanto em 2024. A agropecuária por sua vez teve um desempenho bem acima do nacional no ano passado, mas muito inferior ao verificado no País em 2023, quando a safra recorde colhida, principalmente, nas regiões Sul e Centro-Oeste, puxaram o crescimento do setor para impressionantes 16,3%, ante 5,5% registrado no Nordeste.