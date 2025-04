Rommanel reabre lojas no Ceará e anuncia plano de expansão até 2026

Rommanel / Crédito: Vinicius Segantini

Sem lojas físicas desde o ano passado, a Rommanel, empresa especializada em joias folheadas a ouro, joias em prata e aço, e relógios, inaugura no dia 12 de abril uma nova loja conceito no Centro de Fortaleza. A abertura integra uma estratégia de expansão que prevê cerca de 15 unidades operando no Estado até o fim de 2026. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A nova fase da empresa no Estado foi retomada com a inauguração de uma loja no último dia 8 em Juazeiro do Norte, no sertão cearense, e no bairro Aldeota, também na Capital.

De acordo com o sócio-fundador e CEO da Rommanel, Antonio Carlos Martins, durante esse intervalo, a empresa reestruturou seu modelo de atuação e agora retorna com uma nova proposta: operar com grupos econômicos licenciados, capazes de oferecer uma experiência mais próxima, estruturada e qualificada aos revendedores e consumidores.

“Nosso objetivo é oferecer uma experiência melhor, com uma linha completa de produtos, suporte e capacitação. O novo modelo nos permite atuar com mais eficiência e proximidade”, explica.

Fortaleza como ponto de partida

Mesmo durante o período sem unidades físicas, o Ceará nunca deixou de ser estratégico para a marca. Para Martins, a escolha de Fortaleza como ponto de partida não foi por acaso: “Existe uma identificação recíproca entre a Rommanel e o público cearense, que valoriza qualidade, beleza e relacionamento. A força do empreendedorismo feminino no estado e a cultura de valorização da moda foram fatores decisivos para essa retomada.”