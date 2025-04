Câmara aprova urgência para votar retaliações a tarifas como as de Trump

O projeto permite ao governo brasileiro retaliar medidas que prejudiquem os produtos do País no mercado internacional / Crédito: Diego Baravelli/MInfra

A Câmara dos Deputados deve votar ainda nesta quarta-feira, 2 de abril, a urgência do projeto de reciprocidade comercial, que permite ao governo brasileiro retaliar medidas que prejudiquem os produtos do País no mercado internacional. Já a previsão do mérito é somente nesta quinta-feira, 3. Um dos objetivos é dar instrumentos para o Brasil se proteger de tarifas unilaterais impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que promete impor “tarifas recíprocas”.

Se aprovada, a lei valerá para países ou blocos que “interfiram nas escolhas legítimas e soberanas do Brasil”. No Artigo 3º, o projeto autoriza o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior (Camex), ligado ao Executivo, a “adotar contramedidas na forma de restrição às importações de bens e serviços”, prevendo ainda medidas de negociação entre as partes antes de qualquer decisão. Entenda o projeto Do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), a matéria conta com o apoio da relatora, senadora Tereza Cristina (PP-MS). O texto é visto como uma resposta a países ou blocos que imponham limitações tarifárias a produtos brasileiros. A proposta original era uma resposta a possíveis imposições tarifárias por questões ambientais. Porém, ganhou força em meio às medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como a tarifa de importação de 25% sobre o aço e o alumínio brasileiros.

Zequinha Marinho é crítico da postura de países europeus que, segundo ele, usam a pauta ambiental como pretexto para impor barreiras comerciais ao Brasil. De acordo com o senador, sua proposição é importante para um tratamento mais justo entre produtos brasileiros e importados no comércio global. Mudanças

Já Tereza Cristina reconhece que as obrigações impostas pela União Europeia tornam as exportações para aquele bloco muito onerosas. Ela pondera, no entanto, que um tratamento semelhante do Brasil poderia infringir regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). A parlamentar considera ainda que a Política Nacional sobre Mudança do Clima não é a legislação mais adequada para tratar do assunto, que está relacionado à política de defesa comercial.