Parceiros comerciais dos EUA se preparam para as tarifas de Trump

Os parceiros comerciais dos Estados Unidos se preparam nesta terça-feira (1º) para a uma nova onda de tarifas alfandegárias de Donald Trump, que promete ser "muito gentil". O magnata republicano apresentará as chamadas "tarifas recíprocas" na quarta ou mesmo terça-feira à noite, com as quais espera corrigir desequilíbrios comerciais que considera injustos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outros países "se aproveitaram de nós, e seremos muito gentis com eles, comparado com o que nos fizeram", disse ele na segunda-feira, sem revelar muitos detalhes sobre o alcance das novas tarifas. Serão "menores" e, em alguns casos, "significativamente menores" do que as impostas por outros países, afirmou. Críticos alertam que as novas tarifas, adicionais aos impostos sobre aço e alumínio e aos já anunciados sobre importações de veículos, ameaçam desencadear uma guerra comercial global. A China já impôs tarifas adicionais aos produtos americanos. A União Europeia afirmou nesta terça-feira que tem um plano "sólido" para retaliar as tarifas anunciadas por Washington.

No fim de semana, China, Coreia do Sul e Japão concordaram em fortalecer o livre comércio entre si. No entanto, Trump não parece preocupado que suas medidas possam empurrar seus aliados na direção de Pequim, seu principal rival econômico. - "Pequena correção" - Até agora, Trump prometeu tarifas "recíprocas", o que significa que cada país pagaria o mesmo valor pelos produtos exportados para os Estados Unidos que cobra pelos produtos americanos.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que serão anunciadas "tarifas específicas para cada país", que podem ser acompanhadas por taxas determinadas para cada setor. "Qualquer país que tenha se comportado de forma injusta com os americanos deve esperar receber uma tarifa em troca na quarta-feira", acrescentou. O Wall Street Journal informou que os assessores do presidente defendem tarifas gerais de 20% sobre quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos.

A incerteza tomou conta dos mercados, com quedas acentuadas nas ações. Após as promessas de gentileza de Trump, as ações asiáticas registraram leve recuperação nesta terça-feira. Sua insistência em impor tarifas alfandegárias aumenta os temores de uma recessão nos Estados Unidos. Analistas do Goldman Sachs elevaram de 20 para 35% a probabilidade de uma contração econômica nos próximos 12 meses.