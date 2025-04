Portaria federal altera critérios para descontos do consignado na folha de pagamento

Mudanças foram anunciadas nesta terça-feira, 1º / Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Os trabalhadores que contratarem empréstimos consignados com descontos na folha de pagamento contarão, a partir desta terça-feira, 1º, com mudanças em relação aos critérios na concessão desse tipo de crédito. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A alteração, realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Segundo o anunciado, ela altera algumas das regras estabelecidas na Portaria do MTE Nº 435 do dia 20 de março.