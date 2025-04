ICMS sobre compras internacionais sobe para 20% em 10 estados; Ceará está incluído

A medida impacta todas as compras internacionais destinadas a pessoas físicas, inclusive aquelas abaixo de US$ 50

A medida, confirmada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE), impacta todas as compras internacionais destinadas a pessoas físicas, inclusive aquelas abaixo de US$ 50 .

A partir desta terça-feira, 1º de abril, a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos importados que chegam ao Ceará e de mais nove Unidades Federativas (UFs) aumenta de 17% para 20% . As outras 17 UFs não aderiram ao reajuste e continuam em 17%.

Até então, o Estado aplicava redução da base de cálculo para as mercadorias internacionais em função do convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), do Governo Federal, mesmo que a alíquota modal do ICMS no Ceará já fosse de 20% desde janeiro de 2024, o que permanece.

Segundo o órgão estadual, o intuito da mudança é “reduzir as desigualdades de condições com o mercado interno”. Já que a alíquota agora é a mesma.

Além disso, vale lembrar que o aumento do ICMS não é uma decisão nova, ela foi tomada após reunião do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) no dia 5 de dezembro do ano passado.