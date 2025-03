Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda nesta segunda-feira, 31

Ao todo mais de 120 mil contribuintes receberão R$ 253,88 milhões. Desse total, R$ 168,86 milhões irão para pessoas com prioridade no reembolso

Ao todo, serão recebidos R$ 253,88 milhões. Desse total, R$ 168,86 milhões irão para pessoas com prioridade no reembolso. Confira abaixo a ordem:

Cerca de 120 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco serão contemplados pelo lote de restituição de março . A Receita Federal (RF) realizará o pagamento nesta segunda-feira, 31.

Aberta desde o último dia 24, a consulta pode ser feita no site da Receita Federal . Basta o contribuinte clicar na aba "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". Também é possível fazer a conferência no aplicativo da RF para tablets e smartphones.

Restituição do IR: Como é realizado o pagamento?

O pagamento da restituição de março será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, o valor não for depositado na conta informada, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.