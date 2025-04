Caixa emprestou mais de R$ 500 milhões no consignado privado até esta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal contratou mais de R$ 500 milhões do novo consignado privado, chamado "Crédito do Trabalhador", até esta segunda-feira, 31, conforme números repassados pelo banco em primeira mão ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Foram aprovados empréstimos para 40 mil clientes de todas as Unidades da Federação, em 3 mil municípios, informou a Caixa.