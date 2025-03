Inscrições para curso sobre gestão municipal estão abertas até 31 de março

O curso, realizado pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag-CE) e Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE), em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR), será executado na modalidade de ensino à distância . Até o momento, mais de 2.700 pessoas se inscreveram.

Os fascículos serão disponibilizados para os inscritos no curso no ambiente virtual das aulas, além de serem impressos e veiculados em jornal de grande circulação na Região Metropolitana de Fortaleza.

Com 72 horas/aula, o curso contará com videoaulas, podcasts e fascículos abordando temas como “O sistema tributário brasileiro e a reforma tributária”, “Receitas públicas e rateio de recursos”, “Despesas públicas e os limites fiscais”, "Coordenação e cooperação fiscal entre entes federativos”, “Transformação digital a serviço da gestão pública eficaz” e “Desafios e oportunidades da governança fiscal interfederativa”.

O curso “Gestão fiscal interfederativa” faz parte do Programa de Aceleração Ceará Mais Digital que vai acelerar 10 startups, sediadas no Ceará, selecionadas a partir de Chamada Pública.

O curso terá a certificação da Universidade Estadual do Ceará, da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE) e da Universidade Aberta do Nordeste.

Estas precisam desenvolver soluções (independente do estágio de maturidade) para gestão pública municipal, com ênfase em gestão financeira/fiscal, ou para as áreas de educação, saúde, infraestrutura, conservação de bens públicos e saneamento. O prazo de inscrição das empresas finalizou no dia 9 de fevereiro.

A jornada de aceleração contempla ainda a realização de workshops híbridos, com temas a serem definidos de acordo com o perfil das startups selecionadas, mentorias coletivas conduzidas por analista de aceleração; premiação, em dinheiro, para as três melhores soluções em gestão interfederativa.

As melhores soluções serão selecionadas por um júri composto por professores do curso de extensão, representantes da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, da Fundação Demócrito Rocha e do ecossistema de inovação do Ceará.